Corinthians vende copos em provocação ao Santos e de Memphis com a 10; veja fotos

O Corinthians está vendendo copos em provocação ao Santos antes do clássico desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

O item faz alusão à histórica vitória do Timão sobre o Peixe por 7 a 1, no Pacaembu, pelo Brasileirão de 2005. O triunfo teve direito a um show do argentino Carlos Tévez, que balançou as redes três vezes naquela oportunidade.

O clube do Parque São Jorge, ainda, comercializa copos em homenagem a Memphis Depay. O holandês assumiu a camisa 10 da equipe, que antes era de Rodrigo Garro. O argentino, agora, irá utilizar o uniforme de número 8.