Corinthians terá Garro titular, e Soteldo fica no banco do Santos; veja escalações do clássico

Corinthians e Santos estão definidos para o jogo desta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O time do Parque São Jorge terá o meio-campista Rodrigo Garro entre os titulares pela primeira vez nesta temporada, enquanto Pedro Caixinha deixou Soteldo no banco do Peixe.

O time de Ramón Díaz conta com o retorno de Yuri Alberto, que foi expulso no duelo com o Palmeiras e cumpriu suspensão na última partida, diante do São Bernardo. Ele fará dupla de ataque com o holandês Memphis Depay, novo camisa 10 da equipe.

A escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.