Corinthians supera Paulistano pelo NBB e mantém boa fase

Na segunda etapa, o rival iniciou melhor, mas não resistiu à pressão corintiana e desperdiçou oportunidades no ataque. Faltando menos de 20 segundos para o fim do terceiro quarto, Victão acertou uma bela cesta de três e colocou o Timão na liderança. No último período, a equipe administrou o placar com segurança e garantiu mais uma vitória.

Seis vitórias nos últimos sete jogos! ??? ? Beto Miller / Corinthians#CorinthiansBasquete#VaiCorinthians pic.twitter.com/QX1ItUNNQc ? Corinthians Basquete (@corinthiansbskt) February 12, 2025 O destaque corintiano foi o norte-americano Melvin Johnson, maior pontuador da equipe com 17 pontos. Elinho também brilhou nos dois lados da quadra, registrando 14 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Pelo lado do Paulistano, Brunão foi o grande nome, alcançando um duplo-duplo com 15 pontos e 13 rebotes.