Corinthians oficializa Memphis Depay como novo camisa 10

O Corinthians oficializou nesta quarta-feira (12) que Memphis Depay será o novo camisa 10. Contratado em setembro do ano passado, o holandês chegou ao clube paulista com a camisa 94. O contrato, entretanto, previa que o atacante passaria a vestir a 10 a partir deste ano. Com a movimentação, Rodrigo Garro passou a usar a 8.

Apesar de oficializada nesta quarta (12), a troca da numeração já não era novidade. Isso porque o Corinthians confirmou o novo número de Garro no último sábado (8) e, assim, Memphis ficou com a 10. O argentino, inclusive, admitiu ter ficado chateado com a situação.

Já Depay revelou no último domingo (9), após a vitória sobre o São Bernardo, que a camisa 10 era um desejo pessoal seu antes mesmo de chegar ao Brasil. O holandês ainda disse que conversou com Garro e explicou a situação para seu companheiro de equipe.