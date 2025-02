Corinthians e São Paulo conhecem adversários da primeira fase da Supercopa feminina

Nesta quarta-feira, em um sorteio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da primeira fase da Supercopa feminina de 2025. Os duelos iniciais estão previstos para o dia 9 de março. Corinthians, São Paulo, Bahia, Real Brasília, Cruzeiro, Grêmio, Sport e Flamengo lutam pelo título da quarta edição do torneio, disputado desde 2022. Nas três anteriores, o Timão ficou o troféu.

Tricampeão, o Corinthians enfrenta o Grêmio, no Rio Grande do Sul. O São Paulo, por sua vez, tem o Sport como adversário e também decide a vaga longe de seus domínios.

Real Brasília e Flamengo se enfrentam, com o time do Distrito Federal decidindo em casa. Para fechar os confrontos, o Bahia, mandante do duelo, pega o Cruzeiro.