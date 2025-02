Com reservas e já classificado, Cruzeiro perde de virada para o Democrata-GV pelo Mineiro

Nesta quarta-feira, pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Democrata-GV no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas, e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol do Cabuloso foi marcado por Bolasie, enquanto Luann Augusto e Antônio Júnior garantiram o triufo dos mandantes.

Com o resultado, o Cruzeiro, que já entrou em campo classificado como primeiro colocado do Grupo C, ficou estacionado com os mesmos 11 pontos. Do outro lado, o Democrata-GV, já eliminado antes mesmo do duelo, se despede em terceiro do Grupo B, com 11 somados.

Agora, o Cruzeiro encara o América-MG na semifinal da competição. O Coelho fechou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 13 pontos.