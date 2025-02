Com pênalti no final, Brugge vence a Atalanta em jogo de ida dos playoffs da Champions

O Club Brugge saiu na frente da Atalanta com uma vitória nesta quarta-feira por 2 a 1, no Jan Breydel Stadium, pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões. Os gols do time da casa foram marcados por Jutgla e Nilsson, este último por meio de um pênalti no último minuto. Pasalic diminuiu para os visitantes.

