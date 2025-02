Com gols de Hulk e Deyverson, Atlético-MG derrota Itabirito e avança às semifinais do Campeonato Mineiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG recebeu o Itabirito no Mineirão, venceu por 3 a 0 e se classificou às semifinais da competição, onde enfrentará a Tombense. Cuello, Hulk e Deyverson balançaram as redes para o Galo.

Com o triunfo, o Atlético-MG chegou aos 16 pontos, na vice-liderança do Grupo A, e se garantiu nas semifinais do Estadual ao registrar a melhor campanha de um segundo colocado. Na próxima fase, o Galo encontrará a Tombense, que terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Por outro lado, o Itabirito permaneceu com oito somados, na terceira posição da Chave B, e está eliminado.

O Atlético-MG volta aos gramados na próxima terça, às 19h (de Brasília), quando visita o Tocantinópolis, no pela primeira fase da Copa do Brasil. Já o Itabirito não tem uma próxima partida programada até o momento.