Com brilho de Yuri Alberto, Corinthians ofusca 1º clássico de Neymar e vence o Santos pelo Paulista

No primeiro clássico de Neymar desde o retorno ao Brasil quem brilhou foi outro Menino da Vila: Yuri Alberto. O Corinthians contou com dois gols do atacante formado na base do Santos, que também ofuscou o astro Memphis Depay, e venceu o rival por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Guilherme diminuiu para o Peixe.

Com o resultado, o Timão segue embalado no Estadual. O time tem a melhor campanha do torneio e lidera o Grupo A, com 25 pontos, nove a mais que o Mirassol, que está em segundo. Botafogo-SP, com 10, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

O Peixe, por sua vez, ainda não conseguiu engrenar e está fora da zona de classificação para a próxima fase. O clube aparece em terceiro do Grupo B, com nove pontos, um a menos que Guarani e Portuguesa, que lideram. O lanterna é o Red Bull Bragantino, com oito.