Brasília vence Caxias do Sul e embala quarta vitória como mandante no NBB

Nesta quarta-feira (12), em jogo válido pelo NBB, o Brasília recebeu o Caxias do Sul na Arena BRB Nilson Nelson e venceu por 83 a 77.

Com o resultado, o Brasília emendou o quarto triunfo como mandante e alcançou 42 pontos, na terceira colocação. Do outro lado, o Caxias do Sul ficou estacionado em 16º, com 31 somados.

O Brasília retorna às quadras nesta sexta-feira, contra o União Corinthians, novamente em casa, pelo NBB. A partida acontece às 20h (de Brasília). Já o Caxias do Sul volta a jogar somente no próximo dia 3 (segunda-feira), quando recebe o Flamengo, pela competição nacional de basquete. A partida está marcada para às 19h30.