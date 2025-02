Brasileiro marca, e Milan perde para o Feyenoord pelos playoffs da Champions

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, o Milan visitou o Feyenoord no Feyenoord Stadium e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo brasileiro Igor Paixão.

Com o resultado negativo, a equipe comandada por Sérgio Conceição terá que superar o adversário por dois gols de diferença se quiser ir às oitavas de final de forma direta. Em caso de triunfo por um tento, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o classificado sairá dos pênaltis. O novo confronto acontece na próxima terça-feira, às 14h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Antes disso, o Milan encara o Verona. A bola rola neste sábado, às 16h45, no Giuseppe Meazza, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, mas 23ª rodada do Holandês, o Feyenoord encara o Breda. O jogo acontece às 14h45, no Rat Verlegh Stadion.