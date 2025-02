Bellingham é o meia com mais participações em gols na Liga dos Campeões desde sua chegada ao Real Madrid

O Real Madrid venceu o Manchester City, nesta terça-feira, por 3 a 2, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Autor do gol da vitória, o inglês Jude Bellingham é o meia com participações em gols na competição desde sua chegada ao clube espanhol, em 2023.

Ao todo, Bellingham já disputou 20 jogos pela Liga dos Campeões com a camisa do Real Madrid e, segundo dados do Sofascore, participou diretamente de 15 gols. Foram sete bolas na rede e oito assistências, com uma média de apenas 115 minutos para um envolvimento direto.

Além disso, o meia de 21 anos deu 42 passes decisivos, criou 11 grandes chances, completou 36 dribles e realizou 41 desarmes.