Bahia goleia América-RN e segue na liderança da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o América-RN na Arena Fonte Nova e goleou por 5 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Luciano Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (2) e Everaldo, enquanto Henrique César fez o único dos visitantes.

Com o resultado positivo, o Esquadrão de Aço alcançou sete pontos e seguiu na primeira posição. Até aqui são dois triunfos e um empate. Do outro lado, o América-RN ficou estacionado em quarto lugar, com os mesmos quatro pontos. Porém, o time pode perder posições ao longo da rodada.

O Bahia retorna aos gramados neste sábado, diante do Barcelona-BA, pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida acontece às 16h (de Brasília), no Barradão. Do outro lado, o América-RN encara o Confiança na próxima terça-feira. A bola rola às 19h, na Arena das Dunas.