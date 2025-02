Athletico-PR anuncia a chegada de Patrick, emprestado pelo Santos

Além disso, Patrick também tem passagens por Operário-PR, Marcílio Dias, Caxias do Sul, Comercial, Goiás, Sport, Internacional, São Paulo e Atlético-MG. Foi bicampeão Mineiro com o Galo (2023 e 2024) e conquistou duas vezes o Campeonato Goiano (2016 e 2017).

"Cheguei ao Operário-PR com 18 anos. Foi o clube em que virei profissional. Enfrentei o Athletico-PR algumas vezes no Campeonato Paranaense. Para mim, é uma honra voltar onde tudo começou. Agora, defendendo a camisa do Athletico-PR. Estou muito feliz de estar de volta ao Estado", revelou Patrick.

O jogador ganhou mais destaque com a camisa do Colorado, entre 2018 e 2022. Foram 201 partidas disputadas, 26 gols marcados e 16 assistências distribuídas.

O Athletico-PR volta a campo ainda nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Cascavel, pela décima rodada do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena. Com 18 pontos, o Furacão é o vice-líder da competição, um ponto atrás do Operário-PR, que tem um jogo a mais.