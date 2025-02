Apesar da goleada do Grêmio, Quinteros ressalta primeiro tempo ruim e cobra reforços

O Grêmio goleou o Pelotas, nesta quarta-feira, por 5 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Depois do jogo, apesar do resultado, o treinador Gustavo Quinteros não gostou do desempenho da equipe na primeira etapa.

"No primeiro tempo, erramos muitos passes, não fomos precisos. O segundo tempo foi melhor. Acredito que os volantes tiveram mais a bola, elaboraram melhor. Sofremos menos contra-ataques. Metade do jogo não foi bom, mas a segunda parte foi boa", disse Gustavo Quinteros.

O Grêmio abriu 3 a 0 ainda nos primeiros 45 minutos, com gols de Gustavo Martins e Martin Braithwaite (duas vezes). Na segunda etapa, Cristian Pavón marcou os dois tentos que fecharam a goleada do Imortal.