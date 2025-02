Amigos fora de campo, Memphis e Neymar travam duelo à parte em Corinthians x Santos

A expectativa é que Memphis assuma a camisa 10 do Corinthians no jogo contra o Santos. O holandês ficou com o uniforme que era de Garro por motivos contratuais, enquanto o argentino ganhou a simbólica 8, já usada por Sócrates, Paulinho, Basílio, Renato Augusto, entre outros.

O clássico alvinegro está agendado para as 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Os rivais vivem momentos distintos na temporada. O Timão, já garantido na próxima fase do torneio, é dono da melhor campanha da competição e lidera o Grupo A, com 22 pontos. Já o Peixe tem patinado e ainda não decolou sob o comando de Pedro Caixinha. O Alvinegro Praiano está fora da zona de classificação e ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com nove pontos.