Zubeldía minimiza 0 a 0 com Inter de Limeira: "Tivemos ocasiões e não convertemos"

De fato, o São Paulo teve algumas boas oportunidades para balançar as redes e deixar o Mané Garrincha com mais três pontos na bagagem, mas o foco da comissão técnica tricolor não está só em competir e, quem sabe, ganhar o Estadual. Está também em administrar o elenco e dar oportunidade para que todos adquiram as melhores formas física e técnica.

"As três mudanças que fiz foram novas: Cédric e dois juvenis. Está bem que entrem agora e lidem com a pressão de Primeira Divisão, porque esses são os jogos que vão pavimentando para quando começarem as principais competições, termos todos o mais preparados possível", prosseguiu.

O treinador do São Paulo também apontou as dificuldades que o Campeonato Paulista tem proporcionado às grandes equipes do estado, cuja preparação é bem mais curta que dos demais participantes.

"O Paulista é muito difícil, as equipes lutam, correm, vêm com três meses de preparação. Às vezes você joga em um gramado e não é o mesmo de jogar em outro. Mas não importa, nosso objetivo é dar minutos a todos os jogadores. Quando marca gol primeiro é melhor, porque depois te permite a atacar melhor os espaços. Mas, agora temos que virar a página e tratar de não nos desesperar. Precisamos terminar na primeira colocação do grupo, que é o objetivo número um e terminar na melhor colocação possível", concluiu Zubeldía.