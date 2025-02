Vini Jr. revela que provocação do City o motivou e fala sobre renovação com o Real Madrid

O Real Madrid saiu atrás do placar por duas oportunidades, mas, com dois gols em seis minutos, conseguiu uma incrível virada no Etihad.

"As vezes é até difícil de explicar tudo o que acontece dentro dessa competição com a gente, mas a gente tinha claro que teríamos que sofrer bastante para sair daqui vitorioso. Conseguimos, no final, nosso objetivo, que era levar esse jogo vivo para Madri, com essa vantagem do gol no final. Sabemos que não vai ser fácil na volta, teremos que jogar com a mesma concentração e defender muito bem, porque o City não para de nos surpreender", revelou Vinicius.