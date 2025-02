Veron se vê em melhor momento da carreira e busca "recomeço" no Santos: "Um vai ajudar o outro"

"Para mim foi uma conquista poder voltar a jogar, estar disponível para o técnico sem lesões e estar 100%. Em 2020 eu tive mais lesões do que em 2024, por isso que eu considero isso", acrescentou.

O novo camisa 70 do Santos se disse grato pela oportunidade de jogar pelo clube. Ele ressaltou o projeto apresentado pelo Alvinegro Praiano e tenta recomeçar no Peixe. O fator Neymar também o ajudou a aceitar a proposta do time da Baixada Santista.

"Fiquei bastante feliz por receber a proposta do Santos. Um clube conhecido mundialmente. Claro que tinha especulação [de Neymar], mas nada concreto. O Neymar não tem palavras para descrever, mas o projeto do Santos e a conversa que tive com o Caixinha me motivaram muito. Estou vivendo o melhor momento da minha carreira, fiz muitos jogos ano passado. Muito feliz de estar vestindo essa camisa", celebrou.

"Foi um projeto muito lindo que o Santos me apresentou. Ano passado já foi de recomeço para mim. Acho que um vai ajudar o outro, esse caminho vai ser muito bom. Torço para que seja muito longo também", concluiu.

Gabriel Veron, que pertence ao Porto, de Portugal, assinou contrato de empréstimo com o Santos até o fim deste ano, com opção de compra.