Torres e Tchoca ganham espaço com rodízio de Ramón e acirram disputa na zaga do Corinthians

Tchoca, entretanto, ganhou mais chances que Torres. Ao todo, o jovem de 21 anos disputou seis jogos no ano, sendo cinco como titular, enquanto o equatoriano participou de quatro partidas, todas como titular.

De acordo com o rodízio, a tendência é que a dupla comece o próximo jogo do Timão no banco de reservas. O Corinthians joga nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, contra o Santos. O clássico, válido pela nona rodada do Estadual, está marcado para as 21h35 (de Brasília).