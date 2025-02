São Paulo treina em Brasília de olho no Velo Clube após empate no Paulista

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta terça-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, após o empate sem gols com a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía comandou o treinamento no estádio da capital federal já de olho no confronto com o Velo Clube, na próxima quinta.

Os jogadores que atuaram na maior parte do tempo contra a Inter de Limeira se limitaram a trabalhos regenerativos, enquanto o restante do elenco foi ao gramado para participar de atividades promovidas pela comissão técnica.

Luciano, desfalque na última partida por suspensão, e Wendell, recém-chegado, trabalharam normalmente com os reservas no gramado e podem, inclusive, ser novidades para o jogo da próxima quinta-feira contra o Velo Clube. Na última segunda, dia do duelo com a Inter de Limeira, a dupla já havia trabalhado na academia do hotel, enquanto o restante do elenco estava concentrado.