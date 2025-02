São Paulo pode chegar para o Choque-Rei já classificado no Paulistão; entenda

O São Paulo se prepara para seu último clássico da primeira fase do Campeonato Paulista, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Líder isolado o Grupo C, o Tricolor pode chegar para o Choque-Rei já com a classificação para o mata-mata do Estadual assegurada.

Mesmo com um jogo a menos que o Novorizontino, segundo colocado de sua chave, o São Paulo, com 14, tem uma vantagem de três pontos na ponta da tabela. O Noroeste, terceiro colocado, fora da zona de classificação para as quartas de final do Paulista, tem sete tentos.

Caso vença o Veloclube na próxima quinta-feira, em Brasília, o São Paulo irá a 17 pontos. Se o Noroeste perder do São Bernardo nesta terça, o Tricolor automaticamente não teria mais chances matemáticas de ser desbancado da zona de classificação faltando três rodadas, podendo, no máximo, perder a liderança do Grupo C para o Novorizontino, dependendo da combinação de resultados.