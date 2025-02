Santos volta a tentar contratação de Thiago Maia, do Internacional

O Santos voltou a tentar a contratação de Thiago Maia, do Internacional. O clube enxerga a necessidade de reforçar o meio-campo e insiste pela vinda do volante após a negociação frustrada no início deste ano.

A diretoria do Peixe ficou muito próxima de contratar Thiago Maia em janeiro, mas o negócio emperrou de última hora e não avançou. O Alvinegro Praiano passou a buscar outras opções, mas encontrou dificuldade no mercado e retomou as conversas com o Colorado.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o jogador deseja retornar ao Santos, mas ainda restam detalhes a serem discutidos entre as partes.