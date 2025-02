Santos inscreve sete jogadores e fecha lista do Paulistão, mas Rollheiser fica de fora

Já a Lista B é ilimitada, porém, segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF), deve ser composta por atletas da base. No momento, o Santos conta com 11 jogadores.

O Alvinegro Praiano volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, pela nona rodada do Paulista. A bola rola no gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h35 (de Brasília).

O Santos, no momento, está na terceira posição do Grupo B do Estadual, com nove pontos. O líder é o Guarani, que tem dez pontos, seguido pela Portuguesa, com nove. Red Bull Bragantino, com oito, completa a chave.