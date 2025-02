Rodada NBA: Luka Doncic estreia em vitória dos Lakers sobre o Utah Jazz

Envolvido em uma troca polêmica com Anthony Davis, Luka Doncic estreou nesta segunda-feira pelo Los Angeles Lakers. O jogo ? válido pela temporada regular da NBA ? foi em Los Angeles contra o Utah Jazz e a equipe da casa venceu por 132 a 113.

A nova estrela dos Lakers chegou anotando 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. LeBron James fez uma boa partida com 24 pontos marcados, sete rebotes e oito assistências. Do lado do Utah Jazz, três jogadores terminaram a partida com duplo-duplo: John Collins, Walker Kessler e Isaiah Coller. Mas não foi suficiente para vencer.

Com o resultado, os Lakers permanecem na quarta colocação da Conferência Oeste com 33 vitórias e 19 derrotas. O Jazz não faz boa temporada e se aproxima ainda mais da lanterna do Oeste, com apenas 12 vitórias e 40 derrotas.