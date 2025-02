Botafogo-SP vence Bragantino em jogo com quase golaço antológico

O Botafogo-SP venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 nesta terça-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. O gol do triunfo foi marcado por Leandro Maciel.

Com o resultado, o Massa Bruta segue na lanterna do Grupo B, com oito pontos, um atrás da Portuguesa, primeira equipe dentro da zona de classificação às quartas de final do Paulistão. Já o Botafogo-SP ocupa a terceira colocação do Grupo A, com dez unidades.

O Red Bull Bragantino volta a campo neste sábado, contra o Noroeste. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. No mesmo dia, o Botafogo-SP enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h. Ambos os duelos serão válidos pela décima rodada do Estadual.