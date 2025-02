Ramon Menezes exalta evolução do Brasil no Sul-Americano sub-20: 'Soubemos sofrer'

O Brasil venceu o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira, pelo Sul-Americano sub-20, e garantiu vaga no Mundial da categoria. O técnico Ramon Menezes destacou a evolução da seleção, que não iniciou a competição de maneira positiva.

Após estrear no torneio com dura goleada sofrida contra a Argentina, o Brasil acumulou duas vitórias e mais uma derrota na fase de grupos, mas conseguiu se classificar para a etapa seguinte, a qual lidera com nove pontos e três triunfos em três jogos.

"Nossa equipe soube sofrer dentro da competição. Estamos com atletas aqui que estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano. Importante que eles vivenciem isso e eles mostraram espírito, atitude e se entregaram para botar o Brasil no Mundial. A seleção se classificou porque eles partiram para dentro. Estão todos de parabéns", disse o treinador da Amarelinha.