PSG faz três no Brest fora de casa e encaminha ida às oitavas da Champions

Em confronto de franceses, o Paris Saint-Germain (PSG) visitou nesta terça-feira o Brest, pela partida de ida dos playoffs de oitavas de final da Champions League. Com gols de Dembelé (2) e Vitinha, a equipe venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação.

Com larga vantagem do PSG, o jogo de volta será realizado às 17 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes. O classificado enfrentará Liverpool ou Barcelona nas oitavas de final.