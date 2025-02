Próximo rival do Fluminense já tirou pontos de Flamengo e Vasco

Trump encolheu o bolsopatriotismo no Brasil

Diante do Botafogo, o Nova Iguaçu também fez um jogo duro. No entanto, sofreu um gol no final ? marcado por Kayke ? e saiu de campo derrotado por 1 a 0.

Fluminense e Nova Iguaçu vão se enfrentar no próximo domingo. A partida será realizada a partir das 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.