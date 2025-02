Palmeiras sofre seis gols em oito jogos e vê defesa virar problema no Paulista

Neste Estadual, o técnico Abel Ferreira vem optando por fazer testes no elenco e rodar os jogadores para evitar maior desgaste e, por consequências, lesões, em um ano que tem um calendário congestionado pela inclusão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, entre junho e julho.

Assim, o Verdão não repetiu sua escalação nenhuma vez no ano, até o momento. Portanto, teve o sistema defensivo com peças e esquemas diferentes. No empate contra o Corinthians, por exemplo, Abel escalou três zagueiros entre os titulares, como havia testado no decorrer do compromisso anterior, diante do Guarani.

Tentando corrigir esse problema, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a Inter de Limeira, pela nona rodada do Paulistão. A bola rola no Estádio Major Sobrinho, às 19h30 (de Brasília). O Verdão tem 13 pontos e está em terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação.