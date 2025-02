Palmeiras liga alerta, mas tende a seguir com testes no Paulista mesmo com oscilações

O Palmeiras está com dificuldades para engrenar no Campeonato Paulista e ligou o alerta na última rodada após empate por 1 a 1 com o Água Santa, no Mané Garrincha. Apesar da oscilação do time e do risco de ficar fora do mata-mata, o técnico Abel Ferreira reforçou o discurso de seguir com os testes no Estadual.

"A minha decisão é a de dar oportunidade a todos os jogadores de jogar, mostrar, todos terem tempo e nós percebermos a necessidades que temos. Sei perfeitamente quem jogou há dois ou três dias, há dinâmicas que temos que melhorar. Vou dar oportunidade a todos nesse Paulistão e continuar a trabalhar porque não há outra forma", disse.

Desde as primeiras rodadas, Abel Ferreira tem rodado o elenco. Inicialmente, ele dividiu o plantel em dois e alternou entre o time A e B até a quinta rodada. Contra Guarani e Corinthians, o treinador utilizou a base titular e foi quando o time teve melhor desempenho, apesar de não ter conseguido resultado positivo no clássico. Diante do Bugre, venceu por 4 a 1.