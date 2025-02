Palmeiras inicia preparação para enfrentar a Inter de Limeira em busca de vaga no mata-mata do Paulista

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta terça-feira após o empate por 1 a 1 com o Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Depois de um dia de descanso após a viagem de Brasília a São Paulo, a delegação alviverde deu início à preparação para o duelo contra a Inter de Limeira.

Na Academia de Futebol, os jogadores de linha realizaram uma atividade técnica com ênfase em passes rápidos, movimentações e raciocínio, enquanto os goleiros fizeram um trabalho específico com os preparadores da posição. Depois, com os goleiros, o elenco realizou um treino em dimensões reduzidas. Os titulares no último jogo saíram mais cedo por controle de carga.

O próximo compromisso do Verdão tem caráter decisivo para o rumo da equipe no Estadual. No momento, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, 13 pontos, atrás de São Bernardo e Ponte Preta. Dessa forma, a equipe está fora da zona de classificação às quartas do Paulistão.