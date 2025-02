Palmeiras ensaia postura agressiva no mercado, mas soma frustrações enquanto elenco carece de peças

O Palmeiras teve um início de janela de transferências agressivo e prometia uma reformulação no elenco para a temporada de 2025. Contudo, somou negociações frustradas. Até o momento, o Verdão contratou apenas três novas peças e se despediu de oito jogadores. Com oito rodadas disputadas no Paulista, a equipe ainda carece de peças no elenco.

Mais recentemente, na última segunda-feira, o Palmeiras recebeu o "não" de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O Verdão vinha negociando com o atleta desde a reta final da última temporada. Depois de estender a "novela", o jogador decidiu permanecer na Europa.

Antes disso, o Palmeiras teve outra negociação frustrada, que foi com o meia Claudinho, que estava no Zenit. A diretoria alviverde havia se acertado com o clube russo, detentor dos direitos do jogador de 29 anos, além do sinal verde do estafe para concluir a transferências.