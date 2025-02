Lorran deixa o Flamengo e acerta com o CSKA, da Rússia

Revelado na base do próprio Flamengo, Lorran ganhou espaço no time principal no ano passado, quando disputou 27 jogos, com um gol marcado e três assistências.

Neste ano, Lorran foi utilizado em quatro partidas da equipe alternativa do Flamengo no Campeonato Carioca. No seu último jogo, goleada por 5 a 0 contra o Bangu, no dia 22 de janeiro. Escalado como titular, ele acabou substituído no intervalo.