Juventus vence PSV e dá primeiro passo para classificação na Liga dos Campeões

FT |?| Vinciamo noi. ?????#JuvePSV #UCL pic.twitter.com/TRqGJDonxM

? JuventusFC (@juventusfc) February 11, 2025

A Juventus retorna aos gramados ainda neste domingo, recebendo a Inter de Milão pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, às 16h45. Já o PSV enfrenta o Utrecht no sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Holandês, às 12h30.

O jogo

Com o apoio de sua torcida, a Juventus pressionou o PSV desde o apito inicial, não deixando o adversário avançar para o ataque. No entanto, os donos da casa não conseguiram converter essa domínio em grandes chances de gol. Já a equipe holandesa, após a metade do primeiro tempo, começou a se expor mais e equilibrou a partida.

Só que aos 34 minutos o norte-americano McKennie abriu o placar para a Juventus com um golaço, finalizando com força, no alto, sem chances para o goleiro Benítez. Assim, o adversário voltou a recuar os seus jogadores para impedir que os italianos ampliassem o placar.