Grêmio anuncia a contratação do meia Camilo Reijers

NOVO MEIO-CAMPISTA! ?? Camilo Reijers chega do Akhmat Grozny para assinar com o Tricolor até o final de 2027. Que seja uma trajetória de muito sucesso com o manto Tricolor!

February 11, 2025

Já em 2023, o meia voltou à Europa e contribuiu na campanha do acesso do Molenbeek para a elite do Campeonato Belga. Em agosto do mesmo ano, chegou ao clube russo Akhmat Grozny. Segundo o site especializado Sofascore, Camilo é o líder em desarmes na atual edição do Campeonato Russo.

O Grêmio volta aos gramados nesta terça-feira, contra o Pelotas, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. A bola rola às 21h30 (de Brasília). A equipe está na liderança do Grupo A, com 11 pontos.

