Goleiros do Bahia viajam para Bolívia cinco dias antes do duelo contra o The Strongest

Marcos Felipe e Danilo Fernandes viajarão com o preparador da posição, Eduardo Varjão, e o coordenador médico do clube, Rafael Garcia. Eles realizarão quatro atividades no CT do Bolívar, clube boliviano.

Ao contrário dos goleiros, o restante da delegação do Bahia chegará em La Paz na segunda-feira, um dia antes do confronto. O duelo é válido pela ida da fase preliminar do torneio contintental. A bola rola em La Paz a partir das 21h30 (de Brasília).