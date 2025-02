Ganhando confiança de Caixinha, Gil mira nova chance no Santos em reencontro com Corinthians

Nesta quarta-feira, o Santos visita o Corinthians em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. O zagueiro Gil espera ganhar uma nova chance na equipe titular do técnico Pedro Caixinha neste reencontro com seu ex-clube.

O jogador de 37 anos foi titular pela primeira vez na temporada no último domingo, no empate de 0 a 0 com o Novorizontino, fora de casa. Ele ficou em campo até os 30 minutos do segundo tempo, quando saiu para a entrada de João Basso.

Gil foi o escolhido para assumir a vaga de Luan Peres, que foi poupado da viagem para Novo Horizonte por conta de uma tendinopatia na região posterior da coxa direita.