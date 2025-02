Fortaleza fecha com novo patrocinador por duas temporadas; veja detalhes

O Fortaleza tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, o Leão do Pici anunciou o acordo com a Viva Sorte, que estampará o título de capitalização Viva Fortaleza na camisa da equipe. O contrato é válido por duas temporadas.

O site de sorteios estará presente no nobre espaço da omoplata, região central do uniforme do Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do clube, celebrou a parceria.

"Temos um orgulho imenso de ver nosso Manto Tricolor com parceiros de valor, e o Viva Fortaleza chega para reforçar ainda mais a grandeza da nossa equipe com um contrato a médio prazo, com foco no presente, mas olhando para o futuro, rumo à mais glórias nas próximas duas temporadas", afirmou o mandatário.