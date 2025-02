Fortaleza estreia David Luiz com derrota, e Sport ganha do Sousa pela Copa do Nordeste

Na estreia de David Luiz com a camisa do Fortaleza, a equipe perdeu do Altos, do Piauí, por 2 a 1 nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, no Albertão. O gol Leão do Pici foi marcado por José Welison, enquanto Lucas Reis e Rodrigão marcaram para os mandantes.

