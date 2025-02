Flamengo x Botafogo: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Finalistas da Supercopa Rei, disputada no início de fevereiro, Flamengo e Botafogo voltam a se encontrar em 2025, desta vez pela Taça Guanabara. Por conta da decisão, vencida pelo Rubro-Negro, a partida da sétima rodada da fase classificatória do Carioca foi transferida para esta quarta-feira, no Maracanã. A bola vai rolar a partir das 21h30, no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube).

O Fla é o atual vice-líder da competição com 14 pontos e pode subir para a ponta da tabela em caso de vitória. Dois pontos atrás, o Alvinegro aparece na sexta posição e vai a campo em busca de um lugar no G4, o que será possível até com um empate.