Entenda por que Palacios não foi relacionado para os últimos jogos do Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios voltou a não ser relacionado pela comissão técnica de Ramón Díaz. Neste domingo, o equatoriano ficou de fora da vitória de 2 a 0 do Corinthians sobre o São Bernardo e chegou a três jogos seguidos longe até mesmo do banco de reservas.

Antes do duelo, Palacios também não foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1, e também não acompanhou de perto a vitória contra o Novorizontino, por 1 a 0. A última vez que o lateral jogou foi no triunfo de 2 a 1 diante do Noroeste, no qual entrou aos 44 minutos do segundo tempo.

Após a partida contra o São Bernardo, o auxiliar técnico Emiliano Díaz explicou a ausência do jogador nos últimos jogos do Timão. Ele ainda desmentiu os boatos de que Palacios teria cometido atos de indisciplina no clube.