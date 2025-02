Emprestado pelo Atlético-MG, volante Paulo Vitor é anunciado no Criciúma

"Feliz e motivado!" ??? pic.twitter.com/xSEoVXxmdY

? Criciúma E.C. ? (@CriciumaEC) February 11, 2025

Revelado pelas categorias de base do Atlético-MG, Paulo Vitor disputou 18 partidas no profissional e conquistou o título do Campeonato Mineiro em 2024.

O Criciúma volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Caravaggio, pela nona rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A equipe está na segunda colocação, com 13 pontos.