Empate com a Inter de Limeira marca jogo do São Paulo com mais cruzamentos desde 2022

O São Paulo não conseguiu sair do zero no duelo contra a Inter de Limeira, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Paulista. E o Tricolor abusou muito das bolas áreas. O empate marcou o jogo com mais cruzamentos feitos pela equipe desde 2022.

De acordo com o Sofascore, o São Paulo efetuou 43 cruzamentos ao longo da partida. O número é o maior desde o empate sem gols com o Juventude, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro de 2022.

Naquela ocasião, o time da capital paulista era treinado por Rogério Ceni, que seguiu no comando técnico até o início de 2023. Após isso, dois treinadores passaram pelo Tricolor antes da chegada de Luis Zubeldía, atual comandante.