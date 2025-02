Em negociação com o Santos, Thiago Maia fica fora de jogo do Internacional pelo Gaúcho

O volante Thiago Maia parece estar cada vez mais perto do Santos. Em negociação com o Peixe, o jogador não foi relacionado para o próximo jogo do Internacional, contra o São Luiz, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 22h (de Brasília), em Ijuí.

A informação foi divulgada pelo próprio clube colorado, através de sua assessoria de imprensa. O Inter ainda avisou que irá emitir uma atualização caso a transferência seja concluída.

"O Sport Club Internacional e o atleta Thiago Maia estão em negociação para a transferência definitiva do jogador. Diante disso, ele não estará à disposição para a partida pelo Campeonato Gaúcho. Qualquer atualização sobre a conclusão ou não do negócio será comunicada oficialmente pelos canais do clube", divulgou.