Cruzeiro fecha com novo patrocinador até o fim de 2025

O Cruzeiro tem um novo patrocinador. Nesta terça-feira, a Raposa fechou acordo com a BRF SA, que estampará a logomarca do produto 'Perdigão na Brasa' na camisa da equipe. O contrato é válido até o fim de 2025.

A empresa do ramo alimentício estará presente na barra frontal do uniforme. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço celebrou a assinatura do patrocínio.

"É uma satisfação enorme receber o Miguel, CEO da BRF, e toda a sua equipe aqui no Cruzeiro. E quero agradecer também ao Marcos Molina e a todos os envolvidos nessa negociação. A BRF é uma marca muito forte no Brasil, assim como o Cruzeiro. Penso que termos uma marca forte como a Perdigão na nossa camisa é algo que será muito importante tanto para o clube quanto para a empresa. Hoje tivemos um momento especial com essa concretização de mais uma etapa na temporada do nosso Cabuloso", destacou.