Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pela 9ª rodada do Paulista

Já classificado às quartas de final, o Timão chega para a partida com a missão de manter a melhor campanha da primeira fase do Estadual. A equipe, que venceu o São Bernardo por 2 a 0, no último domingo, lidera o Grupo A, com 22 pontos.

Do outro lado, o Santos precisa da vitória para entrar na zona de classificação ao mata-mata. O Peixe empatou com o Novorizontino em seu último compromisso, por 1 a 1, e ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, mesma pontuação da vice-líder Portuguesa.

A partida marca o reencontro de Neymar contra o Corinthians. O craque retornou ao time praiano nesta temporada, jogará seu primeiro clássico paulista em 12 anos e vai em busca da primeira vitória de sua segunda passagem.