Corinthians x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Campeonato Paulista

Dentro de campo, o Corinthians conta com o retorno do atacante Talles Magno, que viajou aos Estados Unidos para resolver questões documentais e desfalcou o time no último domingo. Já o zagueiro Gustavo Henrique, lesionado, é baixa certa, assim como Breno Bidon e Felipe Longo, que defendem a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Há ainda a expectativa pelo retorno do meia Rodrigo Garro à equipe titular. O argentino iniciou o jogo contra o Bernô no banco de reservas e entrou em campo apenas no segundo tempo.

O Timão lidera o Grupo A do Paulistão, com 22 pontos conquistados, seis acima do segundo colocado Mirassol. Botafogo-SP, com sete, e Inter de Limeira, com seis, completam a chave.

Do outro lado, o Santos de Pedro Caixinha terá a volta do lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que cumpriu suspensão. O zagueiro Luan Peres, recuperado de um problema na coxa direita, também está à disposição.

A tendência é que Neymar volte a ser titular do Peixe em Itaquera. O jogador vem adquirindo ritmo aos poucos devido ao longo período afastado de campo e, no último domingo, foi titular da equipe alvinegra pela primeira vez desde o retorno ao Brasil. Ele atuou por cerca de 75 minutos em Novo Horizonte.