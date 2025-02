Corinthians faz suspense antes de entregar camisa 10 a Memphis e esconde número do holandês

O Corinthians escondeu a numeração de Memphis Depay no presskit do clássico diante do Santos. No documento oficial divulgado pelo Timão nesta terça-feira, no local da numeração do holandês, que vestia a 94 e agora assume a 10, está um "?".

A ação faz parte do marketing que envolve a troca do número de Memphis, novo camisa 10 do Corinthians. O Alvinegro decidiu, por questões contratuais, dar o número ao holandês, que utilizava a 94. Rodrigo Garro, por sua vez, assumiu a emblemática camisa 8.

(Foto: Divulgação/Corinthians)