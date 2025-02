Corinthians busca ampliar bom aproveitamento recente como mandante contra o Santos

O Corinthians recebe o Santos nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. O Timão espera ampliar o bom aproveitamento recente em jogos contra o rival como mandante.

A equipe da capital paulista venceu quatro, empatou cinco e perdeu apenas um dos últimos dez clássicos contra o Santos como mandante. Os resultados geram um aproveitamento de 56,6 % ao Alvinegro.

Apesar disso, o Corinthians não derrota o Santos em casa desde 2022, quando venceu o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por 4 a 0. De lá para cá, apenas mais dois jogos entre as equipes com mando do Timão foram disputados. Ambos terminaram em empate.